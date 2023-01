Premium Het beste van De Telegraaf

Column: geloof me, juist nu moet je aandelen hebben

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

De lach op de beurs komt terug. Ⓒ ANP/HH

Het was geen lolletje in 2022, dat beleggen. De AEX leverde 14% in. De Amerikaanse S&P 500 daalde 22% en de Nasdaq verloor zelfs een derde van zijn waarde. De klap voor de behoedzame belegger was nog harder. Doorgaans veilig obligaties kregen historische klappen door de snel oplopende rente. Allemaal niet best. De dalingen zijn nog erger wanneer je bedenkt dat de geldontwaarding ook nog eens extreem was. Beleggingsverliezen van 20% en 10% inflatie is geen beste combinatie.