Let op! Whatsapp-fraude stijgt enorm

Nog nooit eerder is op zo’n grote schaal geprobeerd te frauderen uit naam van de fiscus. Ontvangers krijgen melding van een zogenaamde betalingsachterstand van honderden euro’s die zij direct online moeten voldoen.

Nep-aanmaning

Binnen één maand kreeg de Belastingdienst 40.000 meldingen van mensen die een nep-aanmaning hadden ontvangen; een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het werkelijke aantal valse betaalverzoeken ligt waarschijnlijk veel hoger, want lang niet iedereen maakt er melding van.

Ook banken en politie werden overspoeld met berichten over deze oprukkende vorm van fraude, die ook in toenemende mate via berichtendienst WhatsApp gepleegd wordt. Banken ontvingen in maart, april en mei drie keer zoveel meldingen van oplichting via sociale media als in de laatste drie maanden van 2019. In mei ging het om zo’n 70 meldingen per dag, zo blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Het merendeel is bovendien vrouw.

Bent u geld kwijtgeraakt door zo’n aanmaning? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952