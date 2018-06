Chaos bij Belastingdienst nog groter dan gedacht

Dat blijkt uit een presentatie die de top van de Belastingdienst gaf aan de Tweede Kamer. In de presentatie is een sheet opgenomen waarin per domein staat vermeld hoe de systemen van de fiscus er aan toe zijn. In de allerslechtste categorie staan de loonheffing en de omzetbelasting.

Saillant detail is dat de ict achter die twee belastingposten er nog slechter aan toe is dan die van de erf- en schenkbelasting. En dat systeem staat al op instorten. In 2017 werd er een tegenvaller van 450 miljoen euro genoteerd. Alle aanslagen moesten handmatig gecheckt en geïnd worden, waardoor er ontzettend veel vertraging is opgelopen.

Tientallen miljarden

Bij de erf- en schenkbelasting kan de Belastingdienst wel een stootje hebben. Dat gaat immers om een post van nog geen 2 miljard euro. Maar als de omzetbelasting en de loonheffing ook op apegapen komen te liggen is de schade niet te overzien.

De omzetbelasting (btw) moet in 2018 volgens de rijksbegroting over 2018 ruim 52 miljard euro op gaan leveren. Dat is ongeveer 30 procent van de totale belastingopbrengst van Nederland.

Bij de loonheffing gaat het zelfs om een bedrag van meer dan 100 miljard euro. Daar gaan uiteindelijk nog wel weer veel kortingen en aftrekposten vanaf (denk aan de hypotheekrenteaftrek). De uiteindelijke opbrengst van loon- en inkomstenbelasting is voor 2018 geschat op meer dan 55 miljard euro.

Volgens de Belastingdienst komt de inning van de loonheffing en de omzetbelasting niet in gevaar. Dat de systemen als slechtste worden ingeschat heeft er volgens een woordvoerder mee te maken dat het moeilijk is om aanpassingen in de systemen door te voeren.