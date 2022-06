Premium Het beste van De Telegraaf

Softwaremaker Exact ruilt Formule 1 in voor lokale gemeenschap

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Paul Ramakers: ’Bedrijven blijven investeren.’ Ⓒ Eigen foto

Delft - Het is nog wel links en rechts te vinden op het hoofdkantoor van it-dienstverlener Exact: reclamemateriaal dat ceo Paul Ramakers ’restjes van Max Verstappen’ noemt tijdens een korte tour langs de burelen in Delft. „Het is een geweldige sponsoring geweest, maar het was een bewuste keuze om er mee te stoppen”, zegt Ramakers.