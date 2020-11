Column: In Nederland verdwijnen banen als sneeuw voor de zon

Zo kwam een hoge ambtelijke begrotingscommissie recent met een waarschuwing dat een nieuwe regeringscoalitie geen financiële ruimte heeft om extra overheidsuitgaven te doen. Deze uitgaven zijn alleen mogelijk als er op andere posten wordt bezuinigd.

Verlies van banen

Deze week meldde het UWV dat er tussen februari en eind juli van dit jaar 125.000 banen zijn verdwenen als gevolg van de coronacrisis. Tegelijk nam het aantal WW-uitkeringen sterk toe, richting de 300.000. Gisteren werd Nederland verblijd door het CBS met een verrassend sterke opleving van onze economie in het derde kwartaal. Heel mooi, maar wie in de cijfers duikt, ziet dat deze groei bij lange na niet opweegt tegen de krimp in de eerste twee kwartalen. Bovendien wijzen alle signalen op een snel oplopende werkloosheid als gevolg van reorganisaties en ontslagrondes bij grote bedrijven die bijna wekelijks de krant halen. Daarnaast stelt de internationale marktleider kredietverzekeringen, Euler Hermes, dat 15 tot 20% van de mkb-bedrijven in de gevarenzone zit vanwege liquiditeitsproblemen.

Verkiezingsprogramma’s

Het valt op dat we in de tot op heden verschenen conceptprogramma’s nog veel te weinig terugzien van de alarmerende maatschappelijke en economische toestand van ons land. Sterker nog, vooral bij links gaan alle remmen los. Hoewel de schatkist leeg is, wedijveren de PvdA, GroenLinks en de SP met elkaar om zoveel mogelijk uit te geven. Het gaat daarbij in hoofdzaak om extra overheidsuitgaven voor sociale zekerheid, zorg, woningnood, het klimaat, de AOW en extra ambtenaren voor een grotere en betere overheid. De genoemde partijen maken zich geen zorgen over de financierbaarheid van hun dure wensen en al helemaal niet over de vraag hoe we onze economie zo snel mogelijk kunnen herstellen. Het PvdA-programma wordt gekenmerkt door een overvloed aan spijtbetuigingen voor alle vervelende maatregelen die de partij als coalitiepartner in het vorige kabinet heeft genomen. Bij deze spijt behoort een waslijst aan maatregelen die worden teruggedraaid, zoals het leenstelsel voor studenten, de verhuurdersheffing, de hogere AOW-lijftijd en bezuinigingen op onder meer de bijstand en de gehandicaptenzorg. Bij deze partij lijkt het alsof het geld aan de bomen groeit.

Aanjagen van de economie

Binnen Europa zien we steeds meer landen die in samenwerking met hun bedrijfsleven economische herstelplannen lanceren waarvan de kern is het verbeteren van het bedrijfsvestigingsklimaat door lastenverlichtingen voor investerende bedrijven. Maar ook door gezamenlijke publiek-private investeringen in nieuwe technologieën, in het klimaat en slimme start-ups en scale-ups. In Nederland zitten we nog steeds te wachten op een nieuw kabinet dat hierin het voortouw neemt.

Gaan we af op de conceptverkiezingsprogramma’s dan mogen we van links weinig verwachten. Deze partijen willen per saldo geen overheidsgeld besteden aan een goed bedrijfsvestigingsklimaat en het stimuleren van bedrijfsinvesteringen. Hun waslijst aan extra overheidsuitgaven moet worden gefinancierd uit belastingverhogingen op bedrijven, hogere inkomens en mensen met vermogens. De SP wil bovendien de Nederlandse economie verder verslechteren door uit de EU te treden.

Geen geld

Links geeft per saldo geen extra geld uit voor het aanjagen van de noodzakelijke bedrijfsinvesteringen. Integendeel, deze partijen staan vijandig tegenover het bedrijfsleven, met name het internationale. Ze willen de vele miljarden aan extra overheidsuitgaven vooral financieren met forse lastenverzwaringen op het bedrijfsleven. Ze menen ten onrechte ook dat we de Nederlandse economie kunnen oppeppen en versterken met laagbetaalde overheidsbaantjes (een soort Melkertbanen uit oude tijden) en omvangrijke om- en bijscholingsprogramma’s. Eerder schreven we al dat met deze programma’s slechte ervaringen zijn opgedaan en ze niet meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat.

In de opiniepagina van het NRC schreef Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen, dan ook terecht dat het een illusie is dat we deze crisis kunnen bestrijden door massaal in te zetten op om- en bijscholing.

Innovatieve bedrijven

Ook de gedachte die in linkse kringen leeft dat je met je met een grotere overheid voldoende mogelijkheden hebt om de Nederlandse economie aan te zwengelen en het verdienvermogen voor de toekomst te versterken, is een wensdroom. De geschiedenis leert dat landen innovatieve en creatieve ondernemers nodig hebben voor een sterke economie, het scheppen van banen en internationale concurrentiekracht. Ze leert ook dat het slecht afloopt met de economie van landen waar politici en ambtenaren op kosten van de belastingbetalers ondernemertje gaan spelen.

Na de verkiezingen in maart 2021 zal bij de formatie van een nieuw kabinet blijken of ook links tot het besef komt dat de Nederlandse economie een grote behoefte heeft aan slimme en investerende bedrijven die ook voor onze toekomst nieuwe banen kunnen scheppen. De voortekens zijn niet ongunstig. Afgelopen donderdag stemden de PvdA en GroenLinks voor het zogenoemde Belastingplan van het kabinet. Onderdeel van dit plan is ook de omstreden investeringsregeling voor bedrijven, de zogenoemde BIK-korting, die beide partijen eerder te vuur en te zwaard hadden bestreden.

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zijn economen en voormalige politici.