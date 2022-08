Ahold Delhaize bevestigt afblazen beursgang bol.com

Premium Financieel

Wolters Kluwer blijft voorspelbaar in onzekere tijd

Hoe slaagt Nancy McKinstry er telkens in kwartaal op kwartaal hoge resultaten te boeken. Woensdag was het aandeel Wolters Kluwer geliefd op het Damrak. De best verdienende ceo in de AEX gelooft heilig in scenario-planning, doorlopende inschattingen en berekeningen die tonen wat er komend kwartalen e...