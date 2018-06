Deloitte schikt boekhoudfraude Ahold voor €10 miljoen

Daarmee komt een einde aan een langlopende rechtszaak. Deloitte stelt €10 miljoen ter beschikking aan beleggers die in die tijd Ahold-aandelen bezaten en lid zijn van de VEB.

Deloitte bekent nadrukkelijk geen schuld. Het bedrijf zegt geen dader te zijn en de fraude bij de Amerikaanse Ahold-dochter US Foodservice zelf ontdekt te hebben en aan de kaak te hebben gesteld.

Na 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange procedure, aldus de VEB.

Fraude en opgepoetst

In 2003 moest Ahold bekendmaken dat er sprake was van een enorme fraude bij het toenmalige onderdeel US Foodservice. Ahold moet de winsten met $880 miljoen naar beneden bij te stellen. Bovendien bleek dat Ahold de cijfers had opgepoetst door deelnemingen in de cijfers mee te nemen, waarover het bedrijf geen controle had. De beurskoers klapte in elkaar en de gevolgen brachten Ahold aan de rand van de afgrond.

In 2005 trof de VEB samen met Amerikaanse advocaten een schikking met Ahold voor $1,1 miljard. Deloitte was geen onderdeel van deze schikking. De VEB houdt Deloitte aansprakelijk voor ten onrechte afgegeven jaarrekeningen van 1999, 2000 en 2001. De jaren voordat de boekhoudfraude aan het licht kwam.

Voor compensatie komen nu VEB leden, die vóór 3 juni 2018 lid zijn geworden en aandelen kochten in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003, en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in bezit hadden ofwel voor 23 februari 2003 met verlies hadden verkocht.