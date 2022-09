Rusland draait gaskraan weer dicht: wat betekent dat voor onze winter?

Premium Financieel

Tegengas Europa bij recordwinst Gazprom

Gazprom pronkt met een ’historisch record’ van €42 miljard halfjaarwinst op zijn Russische gasproductie. „Ondanks de westerse sancties”, benadrukte Gazprom-vicevoorzitter Sadygov woensdag. De winst is 155% hoger dan vorig jaar. De vraag is of dat zo blijft.