AEX klimt weer dicht naar jaartop toe

De AEX-index eindigde op 609, 26 punten, 0,6% hoger dan de slotstand van donderdag. Begin deze week werd nog de jaartop van 612,40 aangetikt. De Midkap-index won 0,1 en ging naar 907,49 punten.

Elders in Europa was het beeld ook positief, met een fractionele winst voor de FTSE100 in Londen, 0,8% winst voor de Franse CAC-40, en een DAX-index die 0,7% in de plus duikt.

In de middag werd bekend dat zoals verwacht de Britse premier Johnson de Brexit-stemming in het parlement heeft gewonnen. Uit Amerika kwamen beter dan verwachte cijfers naar buiten. Zo stegen de consumtenbestedingen iets harder dan voorzien. Daarnaast werd de nieuwe gouverneur van de Bank of England gepresenteerd: Andrew Bailey mag de monetaire golven rond de Brexit bevaren.

Volgens Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, zullen naar verwachting de beurzen naar het einde van het jaar gaan hobbelen. „Met de Britse verkiezingen en de gedeeltelijke handelsdeal tussen Amerika en China zijn de belangrijkste gebeurtenissen deze maand achter de rug. Ook komen er nog nauwelijks richtinggevende macrocijfers meer naar buiten. Het was vooral van belang voor beleggers dat na de zomer de recessievrees van de markt verdween, hoewel Duitsland nauwelijks nog groei laat zien mede door de verzwakking bij de auto-industrie.”

Nijkamp houdt er rekening mee dat in de eerste maanden van volgend jaar de opmars van de aandelenmarkten een vervolg gaat krijgen. „Door de aanhoudende lage rente is er nog steeds nauwelijks een alternatief voor aandelen. Er kan wel een verschuiving gaan plaatsvinden van dure aandelen naar mindere dure fondsen. Vooral energiefondsen zijn dit jaar flink achtergebleven. De bankensector kan mogelijk later in het jaar gaan aantrekken zodra de rente weer gaat oplopen.”

Shell omlaag

In de AEX-index is Shell de opvallendste daler, met een 0,9% lagere koers. Het olie- en gasbedrijf liet weten dat de capital expenditures dit jaar waarschijnlijk uitkomen aan de onderkant van de eerder opgegeven bandbreedte van $24 tot 29 miljard. De afschrijvingen komen in het vierde kwartaal uit tussen $1,7 en 2,3 miljard, aldus het bedrijf. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat deze ontwikkeling een bevestiging is dat er onderliggend nog steeds terughoudendheid is in de sector.

Bij de stijgers boekte DSM 1% winst. De koers van chipmachinefabrikant ASML steeg 1,3%. Voor Unilever hadden beleggers 1% meer over. Eerder deze week ging het levensmiddelenconcern nog hard onderuit na een omzetalarm. Koploper Wolters Kluwer werd 2,3% meer waard.

Aan de onderkant bungelde Takeaway (-2,6%), dat op poleposition lijkt te staan voor de overname van het Britse Just Eat die er definitief voor heeft gekoezen om met de Nederlandse branchegenoot in zee te willen gaan. Schutte houdt nog eeen slag om de arm of Takeaway aan het langste eind zal trekken in het overnamegevecht met Prosus (+1,9%) doordat het bod van de Nederlandse thuisbezorger in aandelen is.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield moest 0,2% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen steeg OCI 1,1%, terwijl Intertrust 4% meer waard werd. Het is een mindere dag voor Arcadis, dat 1% inlevert.

ASMI bereikte met een plus van 0,6 zijn hoogste slotniveau ooit tot €104,35. De koers van de toeleverancier voor de chipindustrie is sinds het begin van het jaar met 190% gestegen.

Mooie dag Beter Bed en Stern

Bij de lokaal genoteerde aandelen steelt Beter Bed de show. Na een nieuw bankenconvenant krijgt het aandeel er 4,8% bij. Stern heeft ook een prima dag, met een winst van 5,1%. De autodealer krijgt een koersdoelverhoging van de analisten van NIBC. Zij schatten het aandeel nu in op €24 in plaats van €21,80.