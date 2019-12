Richtingloos begin beurzen, Takeaway herstelt

Na een paar minuten handelen staat de AEX-index op 605,4 punten, 0,1% lager ten opzichte van de slotstand van donderdag. De Midkap-index wint 0,2% en gaat naar 908,4 punten. Elders in Europa is het beeld al even gemengd, met een marginale daling voor de FTSE100 in Londen, 0,2% winst voor de Franse CAC-40, en een DAX-index die licht in de min duikt.

De beurzen in Tokio en Shanghai eindigden de week met een verliesbeurt.

Het aanbod richtinggevend nieuws is al behoorlijk opgedroogd richting de kerstvakantie. Vandaag stemt het Britse lagerhuis nog wel over wetgeving die nodig is om de Brexit een fase verder te brengen. Verder kan de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten nog altijd voor opwinding zorgen.

In de AEX-index is Shell de opvallendste daler, met een 0,6% lagere koers. Het olie- en gasbedrijf liet weten dat de capital expenditures dit jaar waarschijnlijk uitkomen aan de onderkant van de eerder opgegeven bandbreedte van $24 tot 29 miljard. De afschrijvingen komen in het vierde kwartaal uit tussen $1,7 en 2,3 miljard, aldus het bedrijf. Dat collega-zwaargewichten Unilever (+0,2%) en ASML (+0,3%) wel stijgen, is niet genoeg om de hele hoofdgraadmeter een groen smoel te bezorgen.

Bij de stijgers zitten verder biotechbedrijf Galapagos (+1,5%), dat eerder deze week juist in de hoek zat waar de klappen vielen. Ook Takeaway herstelt iets van de klap die het kreeg toen aandeelhouders doorhadden dat hun belang meer dan verwacht zou verwateren bij een fusie met Just Eat. Toch blijft de winst vanochtend beperkt tot 0,6%.

In de Midkap-index springen Fagron (+1%) en WDP (+1,3%) eruit. Fagron kondigde vrijdagochtend Rob den Hoedt aan als niet-uitvoerend bestuurder. WDP gaat zijn aandeel begin 2020 in zeven stukjes splitsen.

Bij de lokaal genoteerde aandelen steelt Stern de show, met een winst van 5,5%. De autodealer krijgt een koersdoelverhoging van de analisten van NIBC. Zij schatten het aandeel nu in op €24 in plaats van €21,80.