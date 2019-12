Unilever in trek; Takeaway fietst achteruit

De hoofdgraadmeter aan Beursplein 5 stond rond kwart voor twee op 608, 29 punten, 0,4% hoger dan de slotstand van donderdag. De Midkap-index wint 0,2% en gaat naar 909,08 punten.

Elders in Europa is het beeld iets positiever, met 0,3% winst voor de FTSE100 in Londen, 0,3% winst voor de Franse CAC-40, en een DAX-index die 0,7% in de plus duikt.

Het aanbod richtinggevend nieuws is al behoorlijk opgedroogd richting de kerstvakantie. Vandaag stemt het Britse lagerhuis nog wel over wetgeving die nodig is om de Brexit een fase verder te brengen. Ook werd de nieuwe gouverneur van de Bank of England gepresenteerd: Andrew Bailey mag de monetaire golven rond de Brexit bevaren. Verder kan de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten nog altijd voor opwinding zorgen.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer &Olij, is er sprake van consolidatie na de prachtige prestaties van de aandelenmarkten sinds begin van dit jaar. Hij wijst er op dat beleggers vooral de risico in de portefeuille aan het managen zijn en wat minder op zoek zijn naar blootstelling richting het einde van de beursjaar. „Naar verwachting zal het nieuwe jaar goed kunnen beginnen door de inflow van nieuw geld en nog steeds een gebrek aan alternatieven, hoewel de rente op obligatiemarkten iets begint aan te trekken.”

Shell

In de AEX-index is Shell de opvallendste daler, met een 0,7% lagere koers. Het olie- en gasbedrijf liet weten dat de capital expenditures dit jaar waarschijnlijk uitkomen aan de onderkant van de eerder opgegeven bandbreedte van $24 tot 29 miljard. De afschrijvingen komen in het vierde kwartaal uit tussen $1,7 en 2,3 miljard, aldus het bedrijf. Schutte benadrukt dat deze ontwikkeling een bevestiging is dat er onderliggend nog steeds terughoudendheid is in de sector.

Bij de stijgers hield DSM de koppositie in handen, met 0,8% winst. ASML voegde zich ook bij de koplopers. De koers van de chipmachinefabrikant steeg 1,1%. Voor Unilever hadden beleggers 1% meer over. Eerder deze week ging het levensmiddelenconcern nog hard onderuit na een omzetalarm.

Aan de onderkant bungelt Takeaway (-2,3%), dat op poleposition lijkt te staan voor de overname van het Britse Just Eat die er definitief voor heeft gekoezen om met de Nederlandse branchegenoot in zee te willen gaan. Schutte houdt nog eeen slag om de arm of Takeaway aan het langste eind zal trekken in het overnamegevecht met prosus doordat het bod van de Nederlandse thuisbezorger in aandelen is.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (-1,1%). Galapagos werkte het verlies weg en kreeg er 0,1% bij ondanks dat KBC het biotechbedrijf van de kooplijst heeft afgehaald.

Bij de middelgrote fondsen steeg OCI 1,8%, terwijl Intertrust 1,9% meer waard werd. Het is een mindere dag voor Arcadis, dat 1,1% inlevert. Flow Traders kan weinig in dit rustige vaarwater en verliest 1%.

Mooie dag Beter Bed en Stern

Bij de lokaal genoteerde aandelen steelt Beter Bed de show. Na een nieuw bankenconvenant krijgt het aandeel er 4,8% bij. Stern heeft ook een prima dag, met een winst van 5,1%. De autodealer krijgt een koersdoelverhoging van de analisten van NIBC. Zij schatten het aandeel nu in op €24 in plaats van €21,80.