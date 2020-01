Column: ja, de rentes kunnen nóg lager

De marktvoorspellingen van een paar maanden geleden zijn als sneeuw voor de zon gesmolten. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Houden jullie écht nog steeds rekening met nog lagere rentes?” is een vraag die ik in dit nog altijd zeer korte jaar al meerdere keren heb gehad. Want op het eerste gezicht lijkt het daar toch niet op. De marktverwachtingen dat zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank komend jaar de rentes nog verder zal verlagen, zijn in de afgelopen maanden als sneeuw voor de zon verdwenen.