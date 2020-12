Helse werkgever: Kerstbonus-mail blijkt phishingtest

De werknemers van het Amerikaanse internetbedrijf GoDaddy, dat domeinnamen registreert, zijn waarschijnlijk op dit moment aan het zoeken naar een andere baan.

Zij kregen namelijk op 14 december een e-mail van hun baas waarin een eenmalige kerstbonus van $650 (€529) werd aangekondigd, maar bleken blij te zijn gemaakt met een dode mus.

Kerststunt

Amerikaanse media als de New York Post berichten de afgelopen dagen over de kerststunt van het bedrijf.

„Ze werden in de mail bedankt voor een jaar met recordomzetten voor GoDaddy. „Omdat we dit niet samen kunnen vieren, willen we je onze waardering tonen met een eenmalige kerstbonus!”

Om de bonus te krijgen, moesten werknemers een formulier invullen met persoonlijke gegevens. Wie dat deed, kreeg echter twee dagen later een mail van het hoofd cybersecurity: dat zij waren gezakt voor de phishingtest.

Kritiek

Het bedrijf kreeg op sociale media een scheepslading kritiek over zich heen. Daarop bood het excuses aan aan medewerkers die de mail ’ongevoelig’ hadden gevonden, maar benadrukte het bedrijf nog eens cybersecurity extreem belangrijk te vinden.

Miljoenen Amerikanen hebben door de coronacrisis ernstige financiële problemen. Een kerstbonus was in veel huishoudens ongetwijfeld zeer welkom geweest.