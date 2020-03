Boosheid om vertrek Frits Huffnagel

Het is jammer dat zo’n linkse storm tot zo’n besluit leidde. Het is ook onterecht. Het ware beter geweest als de voorzitter en de rest van het bestuur hun rug recht hadden gehouden. Huffnagels uitlatingen over het tegenhouden van vluchtelingen aan de Turks/Griekse grens waren zijn privémening. Hij deed deze niet uit hoofde van zijn voorzitterschap. De voltallige EU - 28 landen - steunt overigens dit beleid. Zelf zet de afgetreden Pride-preses zich al jaren in voor vervolgde homo’s.

Communicatieman Jan Driessen

De steunbetuigingen laten zien hoe omstreden de roep om zijn aftreden was. „Zo de internethunnen hebben weer iemand te pakken. Zijn we blij? Voelt het goed? Hebben we al een nieuw iemand die online gelyncht moet worden?”, reageerde commentator Mark Koster. Ondernemer Erik de Vlieger: „Dit land is kapot.” De VVD kleurt roze: „De Pride Amsterdam is een feest van alle meningen. Dus Frits, Robin, Marie, Josee en Jan-Hein zijn van harte welkom op onze boot. De uitnodigingen komen jullie kant op.”

Advocaat Oscar Hammerstein

Communicatieman Jan Driessen: „Het is treurig dat de vrijheid van meningsuiting zo’n geweld wordt aangedaan.” Advocaat Oscar Hammerstein: „Was Pride niet juist opgericht omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn gelijk iedereen ook recht heeft zijn eigen mening te uiten. Alles binnen de grenzen van de wet? Geldt dat dan niet voor de voorzitter?” Frits meende helaas dat de linkse mediastorm zijn functioneren onmogelijk maakte. „Mijn positie was niet langer houdbaar. Ik was geen verbindende factor meer. Als mensen opperen om de Pride te blokkeren, of bestuursleden te grazen te nemen zijn we goed uit de bocht gevlogen. Met hulp van burgemeester Femke Halsema is oud-wethouder Carolien Gehrels gevraagd een nieuw bestuur te zoeken. Dat zal een zware klus worden”, zei hij.

En wat deed Huffnagel gisteren? Hij stond met presentator Sipke Jan Bousema in Leeuwarden op de bres om van Friesland een regenboog provincie te maken. Hij voerde actie in de Friese provinciale staten. Zo werd bij voorbeeld 50Plus de toezegging ontlokt om de regenboogvl;ag te steunen.