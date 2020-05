Trump beëindigt relatie VS met WHO

Trump had eerder de betalingen aan de WHO al opgeschort omdat de internationale organisatie volgens hem aan de leiband van China loopt en niet transparant is geweest over het ontstaan en de ontwikkeling van de coronacrisis wereldwijd. Het nieuwe virus werd ontdekt in de Chinese stad Wuhan.

De VS droegen vorig jaar ruim 450 miljoen dollar bij aan het budget van de WHO, veel meer dan Peking. Dat geld gaat volgens Trump voortaan naar andere gezondheidsprojecten in de wereld.

Trump zei niets over de financiële sancties die hij China in het vooruitzicht stelde wegens de inperking van de vrijheden in Hongkong, onder meer op het gebied van handel. De gebeurtenissen in Minneapolis stipte hij ook niet aan. Na zijn speech verdween Trump zonder vragen te beantwoorden.