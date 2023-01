Premium Het beste van De Telegraaf

Kamer blokkeert vliegverdrag maar Qatar krijgt al extra vluchten

Door Yteke de Jong en Mike Muller Kopieer naar clipboard

De Tweede Kamer wil corruptieonderzoek afwachten voordat het luchtvaartverdrag met Qatar wordt getekend. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 1.65 0.52 %

Den Haag - De Tweede Kamer is stomverbaasd dat er extra vluchten worden gegeven aan Qatar Airways, terwijl het luchtvaartverdrag dat dit moet regelen door hen in de ijskast is gezet. Woensdagmiddag spreekt de Tweede Kamer over de sector.