Meer lampen ingeleverd voor hergebruik

De toename is toe te schrijven aan de verdere uitbreiding van het inzamelnetwerk voor lampen, stelt LightRec. Daarnaast zorgen verbeterde economische omstandigheden ervoor dat Nederlanders meer zijn gaan slopen en verbouwen, waardoor er ook meer oude lampen worden weggegooid.

Overigens leverden Nederlanders in 2017 nog amper ledverlichting in. In totaal eindigde slechts 10 ton aan ledlampen en -armaturen in de inzamelbak, nog geen 1 procent van alle ledverlichting die in dezelfde periode werd verkocht. Bij conventionele verlichting, zoals tl-buizen en spaarlampen, is dat 80 procent. LightRec wijt die achterstand van led aan de lange levensduur van de lampen.