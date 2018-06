Bols profiteert van belastingmeevaller

Het ruim 440 jaar oude bedrijf zag zijn jaarwinst stijgen van 15,1 miljoen tot 20,4 miljoen euro. De omzet ging in dezelfde periode met 14,5 procent omhoog naar 92,2 miljoen euro. Dat kwam voor een groot deel door het inlijven van Passoã. Op eigen kracht en tegen constante wisselkoersen groeiden de opbrengsten met 1,8 procent. Het totale dividend over het jaar stijgt met 5,3 procent tot 0,60 euro per aandeel.

De dure euro had afgelopen jaar slechts een beperkt negatief effect op de prestaties. Voor het lopende jaar zullen negatieve wisselkoersen wat zwaarder op het resultaat wegen. Verder blijft de wereldwijde cocktailmarkt volgens Bols ,,gezond". Vooral de verkoop van jenever trekt verder aan. Bols blijft kijken naar merken om over te nemen.

Branchegenoot Rémy Cointreau kwam ook met jaarcijfers. De Franse maker van likeuren en cognac deed goede zaken in China, waar vooral de duurdere cognacsoorten aan populariteit winnen. In het land worden vooral flessen van meer dan 50 dollar verkocht. Voor het komende jaar verwacht het bedrijf daardoor een stijging van zijn winstmarge. De omzet steeg het afgelopen boekjaar met 2,9 procent tot 1,1 miljard euro. De winst steeg exclusief eenmalige posten met 12 procent tot 151 miljoen euro.