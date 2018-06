'Openingswinst voor AEX'

De drankenproducent behaalde in het voorbije boekjaar een derde meer winst. De verbetering was grotendeels te danken aan een eenmalige belastingmeevaller van 5,6 miljoen euro. Het bedrijf zag zijn jaarwinst stijgen van 15,1 miljoen tot 20,4 miljoen euro. De omzet ging met 14,5 procent omhoog naar 92,2 miljoen euro.

Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Curetis kondigde aan zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Het bedrijf gaat tegelijkertijd cartridges leveren voor de diagnosticering van infecties in de onderste luchtwegen.

Schijnwerpers

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de schijnwerpers. De grootste bank van Duitsland moet in het lopende kwartaal naar verwachting opnieuw genoegen nemen met lagere baten. Financieel topman James von Moltke sprak in een presentatie van een ,,vicieuze cirkel'' waar de bank nog altijd niet uit is. De sombere boodschap hangt samen met de flinke reorganisatie bij het geplaagde financiële concern.

Op macro-economisch vlak bleek dat de fabrieksorders in Duitsland in april met 2,5 procent zijn gedaald op maandbasis. Economen hadden juist een toename van 0,8 procent verwacht. Op jaarbasis gingen de fabrieksorders met 0,1 procent omlaag. Hier werd in doorsnee een stijging met 3,6 procent voorspeld.

Gemengd

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index zakte 0,1 procent tot 562,24 punten en de MidKap klom 0,4 procent tot 805,56 punten. Frankfurt en Londen gingen 0,3 procent vooruit. De beurs in Parijs leverde 0,1 procent in.

Het sentiment op Wall Street was positief, omdat de Verenigde Staten en China in handelsgesprekken weer wat nader tot elkaar lijken te zijn gekomen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 25.146,39 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij.

De euro was 1,1789 dollar waard, tegen 1,1774 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 65,04 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent duurder en kostte 75,84 dollar.