Daimler start met elektrische trucks

De grootste vrachtwagenmaker ter wereld wil met de nieuw aangekondigde vrachtwagens concurrentie van rivalen als Volkswagen en Volvo afweren. Ook Tesla, dat in 2020 zijn vrachtwagen met een bereik van 800 kilometer op de markt brengt in de VS, is een concurrent. Behalve Tesla zijn er meer nieuwe spelers die zich op de markt voor elektrische trucks richten als het Chinese BYD. In Nederland werken DAF en VDL samen aan een elektrische truck.

Daimler heeft naast de Freightliner-trucks ook andere elektrische ijzers in het vuur. Zo rijden er in de Verenigde Staten al stadsvrachtwagens van Daimler-dochter Fuso. In Europa worden elektrische vrachtwagens van Mercedes-Benz getest.