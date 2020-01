Het sportmodel M8 van BMW is populair. Ⓒ AFP

De Duitse auto-industrie ligt op apegapen. De productie is met 4,66 miljoen auto’s sinds 1996 niet zo laag geweest, maar in München gaat de vlag uit. BMW heeft met de verkoop van ruim 2,5 miljoen auto’s een topjaar achter de rug en de Zuid-Duitsers verwachten in 2020 gewoon weer door te groeien. Dat enorme succes is niet op zijn minst te danken aan een Nederlander.