DNB ziet niets in blockchain

DNB heeft drie jaar lang geëxperimenteerd met verschillende systemen op basis van zogeheten distributed ledger-technologie, waarvan blockchain het bekendste voorbeeld is. Doel was om kennis op te doen en om te kijken of het gebruikt kan worden voor verbeteringen in het betalings- en effectenverkeer.

Bij blockchain worden kopieën van geanonimiseerde gebruikersgegevens over veel computers verspreid. Die controleren elkaar op fouten en gesjoemel, waardoor het systeem veiliger is tegen aanvallen. Dat gaat volgens DNB wel ten koste van onder meer de capaciteit.