Australische wijnoogst in rook op

De komende weken moet blijken hoe zwaar de druiven onder de rook hebben geleden, schrijft de Wall Street Journal. Dat hangt van veel factoren af: van de druivensoort, tot hoe ’vers’ de rook is. Bovendien is nog niet helemaal duidelijk wanneer een druif zo veel rook over zich heen heeft gekregen, dat er geen goede wijn meer van te maken is.

Maar volgens een branchevereniging gooien Australische wijnboeren slechte wijn liever door de gootsteen dan dat ze een slechte recensie riskeren. „De sector is zeer imagobewust.” Mocht het zo ver komen, dan dreigt een lang juridisch gevecht over of verzekeraars de gemiste omzet moeten vergoeden. Dat gebeurde in elk geval in 2017, toen een bosbrand in Californië de oogst – bij één bedrijf geschat op $12 miljoen – onbruikbaar had gemaakt.

Ook Nederlandse wijnliefhebbers merken het als de Australische wijnoogst mislukt. Tussen oktober 2018 en september 2019 importeerde ons land bijna twintig miljoen liter wijn uit het land, ter waarde van 44 miljoen Australische dollar (€27 miljoen).