Beursverslag: Staal en tech houden AEX van winst weg

De AEX-index eindigde fractioneel lager op 562,04 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,1% lager op 805,16 punten.

Elders in Europa verdwenen eveneens de kleine winsten. De beurzen van Parijs en Frankfurt zakten 0,2% en fractioneel.

Bekijk ook: Wessanen keert terug in Midkap

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat het per saldo voor de AEX een kalme handelsdag was, maar dat bij de onderliggende hoofdfondsen de financiële waarden aardige zaken deden, terwijl de geleidelijke rit omhoog van Arcelor Mittal een halt werd toegeroepen. „De index voor de staalsector is fors achtergebleven in vergelijking met de piekstand, maar heeft sinds vorig jaar gestaag de opgaande lijn weer te pakken.” Daarnaast wierp de bijeenkomst van de G7, in Canada, waar morgen het gastland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS aan deelnemen, zijn schaduw vooruit. „De verwachtingen bij beleggers zijn laaggespannen. Mogelijk kan op de top een stap worden gezet om de scherpe kantjes uit het handelsconflict af te slijpen.”

Verder kregen beleggers tegenvallende cijfers over de fabrieksorders uit Duitsland voorgeschoteld. Volgens Nijkamp wakkerde de Duitse domper de zorgen wat verder aan dat de economische groei in de eurozone vaart aan het minderen is. Hij wijst er op dat bij komende rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week donderdag naast signalen over het stopzetten van de monetaire stimulering na september ook zal worden gekeken naar opmerkingen van de ECB over de gang van zaken in de Europese economie. „Er wordt tot nu toe gesteld bij kringen rond de ECB dat het om een tijdelijke economische dip gaat.”

Nijkamp verwacht dat beleggers op weg naar het rentebesluit van de ECB een afwachtende houding zullen innemen. Ook de rentebeslissing van de Federal Reserve volgende week woensdag zal de animo om te handelen temperen, meent Nijkamp. „Het is zo goed als zeker dat de Fed de rente met een kwartje gaat verhogen gelet op de kracht van de Amerikaanse economie, maar de markt zal vooral de toelichting van Fed-president Powell scherp in de gaten houden om meer duidelijkheid te krijgen over een verdere verkrapping van het monetaire beleid later dit jaar.”

Bij de hoofdfondsen deden vooral de verzekeraars goede zaken. NN dikte 1,4% aan. ASR voegde 1,9% toe aan het vorige slot. Aegon koerste 1,2% in de plus. Bankconcern ING won 0,5%. Rein Schutte van Boer & Olij wijst er op dat de financiële waarden profiteren van de sterk verminderde spanningen op de obligatiemarkten nu de rentes in de perifere EU-landen weer zijn afgekomen en de Duitse rente omhoog is gegaan gesteund door het vooruitzicht dat de ECB voorbereidingen lijkt te treffen om de monetaire steun te verminderen.

Het zwaarwegende oliefonds RD Shell kon geholpen door de aantrekkende olieprijzen 1,2% bijschrijven. KPN pakte de koppositie met een vooruitgang van 2,1%.

Winkelcentrumbelegger Unibail-Rodamco sloot 0,8% hoger. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de rating van Unibails Australische aanwinst Westfield flink verhoogd.

Arcelor Mittal stond onderaan in de AEX-index met een verlies van 2,5%. Analisten bij UBS hebben het advies van het staalconcern verlaagd vanwege de terughoudendheid over de vooruitzichten van de sector in Europa. Signify werd 1,9% minder waard. Daarmee werd de recente opmars een halt toegeroepen. ASML leverde 1,5% in. Altice moest 1,6% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen boekte Fugro een winst van 2%. Bam was in aardige doen met een plus van 1,1%. Eerder deze week werd het bouwbedrijf nog hard geraakt na een somber analistenrapport van ING. Takeaway voerde de lijst met winnaars aan en kreeg er 2,1% bij.

AMG nam was gas terug na de mooie rit van eerder deze week. Het gespecialiseerde staalfonds gleed 1,7% weg.

Lucas Bols spurtte in de slotfase naar een winst 1,6% na de presentatie van de resultaten. De drankenproducent behaalde in het voorbije boekjaar een derde meer winst. De verbetering was grotendeels te danken aan een eenmalige belastingmeevaller van 5,6 miljoen euro. De resultaten zijn over de hele linie wat zwakker dan verwacht, vinden analisten van KBC.

Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Curetis schoot 11,6% omhoog na de aankondiging om zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Het bedrijf gaat tegelijkertijd cartridges leveren voor de diagnosticering van infecties in de onderste luchtwegen.