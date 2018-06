Drinkglazen van oude wijnflessen

„Natuurlijk is het goed als gebruikte flessen in de glasbak belanden”, benadrukt Flores. „Recyclen is een stap in de goede richting, maar het kost nog steeds 85% van de energie die het maken van een nieuwe fles kost.”

Vreemd

Het idee voor de ‘duurzame drinkglazen’ ontstond bij oprichter Jermain van der Graaf (25) die het vreemd vond dat bierflesjes wel tot veertig keer herbruikt worden doordat er statiegeld op zit, maar dat wijnflessen na één keer bij het afval eindigen.

Tijdens zijn studie zette Van der Graaf een project op waarbij in een werkplaats van het Leger des Heils flessen werden omgetoverd tot drinkglazen. Hij sprak erover met Flores die zo enthousiast werd dat ze besloten om van het project een bedrijf te maken.

Investeerder

Van de paar honderd glazen die ze nu maandelijks fabriceren, willen ze uiteindelijk naar 15.000 tot 20.000 flessen per maand gaan. Ze hebben daartoe een angel investeerder en andere partners aangetrokken.

„We hebben nieuwe machines besteld en zijn bezig met de inrichting van onze eigen Rebottled Factory”, vertelt Flores. „Eind deze zomer hopen we voluit productie te kunnen draaien.” Die productie wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De ondernemers richten zich voorlopig op de horeca, waar veel klanten zowel glazen afnemen als hun lege flessen beschikbaar stellen. Een webshop voor particulieren staat ook op de planning, evenals uitbreiding van het assortiment.