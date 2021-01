Philips koopt Amerikaanse maker van patiëntvolgsystemen Capsule

-

Op het systeem van Capsule kan medische apparatuur van vrijwel alle fabrikanten worden aangesloten. De gegevens daarvan worden dan samengevoegd en in de gaten gehouden, waarna belangrijke veranderingen worden doorgegeven aan artsen of verpleegkundigen. Philips zet al langere tijd in op slimme automatisering in de zorg en ziet Capsule als een goede aanvulling op zijn eigen producten.

Philips verwacht dat de overname in het lopende kwartaal wordt afgerond.