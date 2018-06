Column: AEX boven 600 puntengrens

Deze regering heeft maar één belangrijk doel: geld uitgeven. Ondanks de hoge schuld van het land geloven de nieuwe machtshebbers erin dat door meer schuld te maken de economie kan accelereren en daarmee inflatie kan worden aangewakkerd. Dit heeft als gevolg op den duur hogere belastinginkomsten en verlaging van de schulden, in ieder geval relatief gezien dan.

Op papier best leuk bedacht allemaal. De vers verkozen voormannen van het Italiaanse volk ‘vergeten’ echter dat ze hun plannen met Brussel dienen te overleggen en daar ook overeenstemming mee moeten krijgen. Naar mijn idee zal dit tot verhitte discussies gaan leiden waarbij het merendeel van de Italiaanse plannen niet tot uitvoer kan komen.

Mede door de bovenstaande problematiek heeft de Euro de afgelopen weken flink aan waarde ingeleverd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Die ontwikkeling is best gunstig voor Europa waar we toch veel meer exporteren dan importeren. De heer Trump is het ook wel opgevallen dat Duitsland het grootste overschot op de lopende rekening ter wereld heeft. Een kleine 300 miljard USD.

Vandaar dat hij met een oude wet uit 1960 in het kader van nationale veiligheid per direct importheffingen op staal en aluminium heeft ingesteld op onder andere Duitsland. Komende week met de G7 meeting zal hier uitvoerig over gesproken worden. Wellicht dat er dan weer een middenweg gevonden kan worden, daar is Trump tenslotte goed in met zijn ‘Art of the Deal’ technieken. De heffingen heen en weer zullen echter wel druk op inflatie gaan geven. Kostprijzen gaan immers omhoog doordat de prijs van materialen stijgt.

Voldoende koopkracht

Volgens mij is er voldoende koopkracht in de Amerikaanse en Europese economie om voorlopig heffingen op te vangen. Daarnaast is een zwakkere Euro voor ons ook prettig. Zodra blijkt dat de ‘soft patch’ van het eerste kwartaal voorbij lijkt, is het naar mijns inziens een ideaal klimaat voor aandelen om verder omhoog te accelereren. De ECB houdt voorlopig haar rente nog laag en het monetaire verruimingsprogramma zal pas eind dit jaar geheel zijn afgebouwd. Herbeleggingen van bestaande obligaties zal ze echter blijven doen, het geld verdwijnt dus niet meer uit het economisch systeem voorlopig.

Intussen zijn van de meeste Europese bedrijven de eerstekwartaalcijfers uitgekomen. Deze komen veelal boven verwachting binnen en dit zorgt ervoor dat de AEX-index kan worden gekocht tegen een koers/winst verhouding van 15 met een dividendrendement 3,5%. Naar mijn mening een aantrekkelijke waardering en een springplank naar een AEX boven de 600 puntengrens.

Richard Abma is vermogensbeheerder bij OHV