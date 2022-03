Column: economisch pokerspel tussen Rusland en Westen

Premium Financieel

Plan om krijgsmacht versneld te moderniseren: ’Pensioengeld in fonds defensie’

Nederlandse pensioenfondsen staan ervoor open om te investeren in een versnelde modernisering van de krijgsmacht. Ze zouden dat doen via een Europees participatiefonds dat gericht is op alle militaire kapitaalgoederen, behalve wapens.