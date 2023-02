Beursblog: ’AEX start voorzichtig na grillige dag’

Licht tegenvallende inflatiecijfers in de VS zorgden gisteren voor een grillig koersverloop. De Amerikaanse beurzen eindigden verdeeld. De Dow Jones-index daalde 0,5%. Techbeurs Nasdaq klom juist 0,6%. Autofabrikant Tesla blonk uit met een koerssprong van 7,5%, na het instappen van miljardair George Soros. De beurs in Tokio sloot vanochtend 0,4% lager.

