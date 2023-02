Beursblog: Airbnb blinkt uit op lager Wall Street; Ahold stut winst AEX

Door Bernard Vogelsang

Mathias Baert, chief legal en compliance officer van Unifiedpost, heeft woensdag de beursgong geluid in Amsterdam. Hij deed dat ter ere van een evenement over de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn in Nederland. AEX 767.9 0.65 %

Wall Street moet woensdag bij de start licht terrein prijsgeven. Beleggers in de VS verwerken sterke detailhandelsverkopen in de VS. Airbnb steelt de show na sterke resultaten.