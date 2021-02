Financieel

Havermelk-maker Oatly heeft trek in beursgang

De maker van havermelk Oatly gaat naar de aandelenbeurs in New York. Het Zweedse bedrijf heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Daarbij zou worden gemikt op een waardering van 10 miljard dollar.