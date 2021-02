Bitcoinplatform Coinbase gaat naar de beurs

Dat blijkt uit een melding van het bijna negen jaar oude Coinbase Global bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Het digitale platform, dat een notering onder de naam ’COIN’ zoekt, boekte volgens deze notitie vorig jaar $1,27 miljard omzet, en verdiende netto $322 miljoen.

Er is al enige tijd sprake van de notering voor het digitale wisselkantoor met hoofdkantoor in San Francisco. Maar de cryptomarkt is uiterst volatiel, koersen schieten fors omhoog en omlaag.

Bovendien tonen Amerikaanse toezichthouders zich al langer zeer sceptisch over de nieuwe golf van cryptobedrijven.

Stroomslurpers

Daarnaast heeft minister Yellen van Financiën gewaarschuwd voor met name bitcoin. Dergelijke cryptomunten zouden populair zijn bij criminelen en veel gebruikt worden bij witwassen van crimineel geld.

Zij noemde deze week bitcoin een ’uiterst inefficient’ middel. De creatie via computers en datacenters zorgt voor consumptie van een ongezonde hoeveelheid stroom, aldus Yellen.