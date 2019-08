Van Gerven als ceo van Bpost in 2016, in gesprek met DFT. Ⓒ IMMINK, RIAS PostNL Koninklijke 1.792 2.25 %

„Ik heb thuis een echtgenote en drie dochters. Je krijgt me dus niet zo gemakkelijk meer in de gordijnen”, zei Koen Van Gerven toen hij bij Bpost aan de slag ging tegen de Belgische vakbonden. De Vlaming sloot daarna 700 kantoren en haalde 3000 brievenbussen weg. Maandag kondigde hij aan in februari 2020 te vertrekken bij het Belgische postbedrijf.