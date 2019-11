'Koers Altice kan verdubbelen'

Altice zette in het voorbije kwartaal meer winst op een hogere omzet in de boeken vergeleken met een jaar eerder. De betere operationele prestatie dankt het bedrijf volgens de kenners aan groei op zijn twee belangrijkste markten, Frankrijk en Portugal. Ook de update over de verkoop van het Portugese onderdeel was een opsteker, aldus de kenners. Goldman Sachs heeft een koopadvies op Altice.

Bank of America Merrill Lynch noemde de cijfers solide. Zij hanteren een neutral-advies op Altice. Het aandeel Altice noteerde omstreeks 09.40 uur 1,4 procent hoger op 5,50 euro en bewoog rond het hoogste niveau in vier jaar tijd.