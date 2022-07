Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: geen schade door te late aanzegging contract en toch vergoeding?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Het tijdelijke contract van één van onze medewerkers eindigde op 1 juni. Ik heb in april uitgebreid met hem besproken dat we graag met hem door willen. Door allerlei oorzaken is zijn contract echter pas op 28 mei naar hem toegegaan. Nu mailt hij mij vorige week dat hij aanspraak maakt op schadevergoeding omdat ik te laat heb aangezegd. Maar hij heeft helemaal geen schade. Sterker nog: ik heb hem nog een flinke loonsverhoging gegeven ook. Welke ’schade’ moet ik dan vergoeden?