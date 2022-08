Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft zinnen gezet op Manchester United

Van rugby tot wielrennen en van voetbal tot zeilen: Jim Ratcliffe heeft veel van zijn geld in sportsponsoring gestoken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hij is een van de rijkste Britten, geboren in de buurt van Manchester en heeft zijn geld verdiend in de oliesector: Jim Ratcliffe. En nu wil de oprichter van chemieconcern Ineos de club overnemen waar hij, net als de helft van zijn stadgenoten, gepassioneerd fan van is: het zieltogende Manchester United van coach Erik ten Hag. Woensdag kwam het gerucht al naar buiten dat de huidige eigenaar van de Engelse voetbalclub, de bij de fans impopulaire Glazer-familie, een verkoop overweegt.