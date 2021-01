Topman Bruynzeel Keukens op 54-jarige leeftijd overleden

Sanders werd in 2006 aangesteld als ceo van Bruynzeel. Zeven jaar later kreeg hij de leiding over DKG, het fusieproduct van Bruynzeel en Keller. Eerder bekleedde hij twaalf jaar lang topfuncties bij Beter Bed.

Bruynzeel bedient met 33 winkels heel Nederland. Keller heeft zo’n zestig winkels, waarvan een belangrijk deel in het buitenland. DKG heeft zijn eigen keukenfabriek in Bergen op Zoom.

Sinds 2017 was Sanders ook voorzitter van Inretail. Directeur Jan Meerman van de branchevereniging van de detailhandel toont zich zeer aangeslagen. „In de vier jaar dat ik hem heb meegemaakt, was Anton niet alleen een bekwame voorzitter maar ook een enorm prettig persoon om mee te werken. Hij toonde altijd belangstelling voor anderen en was een zeer warm klankbord voor iedereen.”

Sanders laat een partner achter. Hij had geen kinderen, maar zijn ouders leven nog.