Personeel KLM krijgt maximaal 1,5 jaarsalaris mee bij vertrek

De vergoeding is gesteld om een kwart van het brutomaandsalaris per dienstjaar. Na tien jaar gaat dat omhoog naar 1 maandsalaris per dienstjaar, oplopend tot maximaal anderhalf jaarsalaris. Daarmee wordt ingespeeld op de lange dienstverbanden bij KLM, dat een relatief vergrijsd bedrijf is. Er is geen maximum aan de regeling gesteld, meldt een woordvoerder aan De Telegraaf. „Per functie zal worden bezien hoeveel vertrek kan worden geaccommodeerd.” KLM heeft ongeveer 30.000 man personeel en neemt naar eigen zeggen liever afscheid van medewerkers die daar zelf voor kiezen dan van collega’s die daar niet vrijwillig voor kiezen.

Met de regeling wil de luchtvaartmaatschappij het aantal gedwongen ontslagen voorkomen. De coronacrisis heeft een enorme impact op KLM, benadrukt de maatschappij in een verklaring. „De weg van herstel zal naar verwachting lang zijn en we verwachten langdurig minder werk dan voorheen. Vele maatregelen zijn al genomen om KLM door deze ongekend moeilijke periode te loodsen maar het is duidelijk dat er hiervoor nog meer moet gebeuren.”

De maatschappij kan vanuit Den Haag rekenen op 2 miljard tot 4 miljard euro aan steun, in de vorm van garantstellingen en leningen. Er wordt nog altijd onderhandeld met de banken over de omvang van het pakket. Maar KLM zal ook met financiële steun van de overheid flink moeten reorganiseren om het hoofd boven water te houden, stelde minister Wopke Hoekstra (Financiën) eerder deze maand al. „Dat kan niet anders als je 90 procent van je omzet kwijt bent.”

De minister heeft het vizier eerst gericht op de piloten en het hoger management, iets dat bij een aantal KLM-vakbonden in het verkeerde keelgat is geschoten. Ze vinden dat de minister op de stoel van de directie gaat zitten met zijn uitspraken. Hoekstra wilde niet meegaan in een oproep vanuit de linkse oppositie om juist mensen met een flexcontract extra te beschermen. Hij benadrukte dat het in de huidige crisis niet mogelijk zal zijn alle banen te redden.