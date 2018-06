Rabobank vergoedt alle schade kluisroof

Tot dusver wilde de Rabobank niet verder gaan dan een maximumvergoeding van 45.000 euro die in de contractvoorwaarden met huurders staat. In de brief staat dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de diefstal en daarom coulant is voor klanten die meer schade lijden.

Begin maart roofden dieven honderden kluisjes in de kelder van de Rabobank in Oudenbosch leeg. De daders zijn meer dan 24 uur binnen geweest en verlieten de bank volgens de politie met miljoenen aan contant geld en sieraden.

Volgens de brief aan de gedupeerden waren de gestolen eigendommen in een aantal individuele gevallen meer waard dan 45.000 euro. Niet elke klant was zich bewust van die beperking in de contractvoorwaarden, constateert de bank. De Rabobank zegt dat daarom een situatie is ontstaan die de klanten en de bank niet hebben voorzien.

De Rabobank heeft naar eigen zeggen nog geen volledig overzicht van de schade omdat nog niet met alle gedupeerden een gesprek heeft plaatsgevonden.

Voor de kluisroof zitten twee medewerkers van een particulier beveiligingsbedrijf vast. De politie denkt dat ze de twee bankrovers hebben geholpen door ze binnen te laten. De dieven zijn nog niet opgespoord.