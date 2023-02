Randstad ziet vraag naar uitzendkrachten matigen

,,Werkgevers bieden mensen eerder vaste contracten aan”, zegt de Randstad-topman. ,,Die trend is het duidelijkst zichtbaar in de VS, maar ook in Nederland merken we dat, al is die ontwikkeling hier nog minder uitgesproken.” Met name in de industrie en de chemie proberen bedrijven werknemers aan zich te binden.

De omzet van Randstad kwam in het vierde kwartaal uit op €7 miljard. Dat was een fractie minder dan in het derde kwartaal, maar vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden was nog wel sprake van een groei met 4%. Over heel 2022 groeide de omzet van het uitzendconcern met liefst 12% tot bijna €27,6 miljard. Van ’t Noordende spreekt daarom van een prima jaar.

Uitdagend

Wat de winst betreft deed het uitzendconcern het beter dan analisten hadden verwacht, al kwam de ebita over het vierde kwartaal met €296 miljoen wel 9% lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Over heel 2022 kan Randstad nog altijd een stevige plus in de boeken zetten. De ebita (los van eenmalige kosten) bleef net onder de €1,3 miljard steken, een toename van 18% vergeleken met 2021.

,,De marktomstandigheden zijn uitdagender geworden”, aldus Van ’t Noordende. ,,Maar ik denk dat we 2023 vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Onze klanten willen nog altijd goed voor onze diensten betalen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om talentvolle professionals langer bij ons in de familie te houden.”

Aandelen inkopen

Randstad kondigt voor de beleggers een dividend van €2,85 per aandeel aan. Ook gaat het concern voor €400 miljoen aan eigen aandelen inkopen. Van ’t Noordende: ,,Wij zien dat als een bewijs dat het goed gaat met onze business.”