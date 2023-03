Banensite Indeed schrapt 2200 banen, impact Nederland onzeker

Dat staat gelijk aan ongeveer 15 procent van alle werknemers. Volgens Indeed koelt de arbeidsmarkt in onder andere de Verenigde Staten sterk af na de sterke stijging van het aantal vacatures van vlak na de coronacrisis, toen de economie zich krachtig herstelde. Het Amerikaanse bedrijf moet daarom zelf nu ook stevig inkrimpen.

Vacaturesite

Indeed is ook in Nederland actief met een vacaturesite en heeft in ons land 132 werknemers, laat een woordvoerster weten. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de reorganisatie hen raakt, omdat Nederlandse wetgeving het niet mogelijk zou maken daar direct uitsluitsel over te geven. In de Verenigde Staten hebben werknemers direct na de aankondiging van kostenreductie een e-mail gekregen met het nieuws of ze hun baan behouden of niet.

„Nu de toekomstige vacatures op of onder het niveau van voor de pandemie liggen is onze organisatie simpelweg te groot voor wat ons te wachten staat. We hebben duidelijkheid, focus en een gevoel van urgentie nodig zodat we al onze energie in onze toekomst steken. We hebben het langer volgehouden dan andere bedrijven, maar we kunnen de omzettrend niet langer ontkennen”, zegt Hyams.