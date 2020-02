AEX klimt boven 590 punten

Rond 9.50 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 590,7 punten. De AMX noteerde 0,3% in de plus op 913,1 punten. De beurzen in Londen (+0,2%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,4%) boekten winst.

Elders kleurden de koersenborden rood. De beurzen in China leden vandaag zware verliezen na ruim een week dicht te zijn geweest vanwege Chinees nieuwjaar. De beursgraadmeter in Shanghai kelderde 8% vanwege de vrees dat het coronavirus de economie gaat schaden. De koersdaling was de grootste sinds augustus 2015. De Chinese centrale bank (PBOC) pompte miljarden in de markt om te voorkomen dat er financiële problemen zouden ontstaan als beleggers maandag massaal hun aandelen zouden verkopen.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond 1,6% tot 2,1% lager.

In de AEX was techinvesteerder Prosus de grootste stijger met een plus van 1,9%. Uitzender Randstad mocht 1% bijschrijven.

Adyen werd 0,8% meer waard. De Nederlandse betalingsdiensverlener krijgt een sterkere Franse concurrent. Worldline koopt namelijk zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico voor €7,8 miljard.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1%) was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Het olie- en gasconcern verloor vorige week al 8% door tegenvallende kwartaalcijfers.

KPN leverde eveneens 1% in. Het telecombedrijf moet de tarieven voor het overzetten van telefoonnummers met terugwerkende kracht aanpassen, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

In de AMX werden de winnaars aangevoerd door Signify (+2,5%). De verlichtingsfabrikant zat vrijdag ook al flink in de lift dankzij positieve kwartaalresultaten. Metalenfabrikant AMG (-1,2%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen.

Takeaway koerste 0,4% lager. De handel in het aandeel Just Eat Takeaway begint vandaag op de beurs in Londen. Vrijdag werd nog bekend dat Takeaway en Just Eat na hun fusie voorlopig als twee aparte bedrijven moeten worden geleid op last van de Britse marktwaakhond CMA.

Het lokaal genoteerde aandeel SnowWorld bewoog vlak. Oprichter Koos Hendriks heeft zijn belang in de uitbater van skihallen bijna volledig afgebouwd.

Op het gebied van beursgangen meldde persbureau Bloomberg dat Jacobs Douwe Egberts mogelijk al in de eerste helft van dit jaar terugkeert naar de beurs in Amsterdam. Eigenaar JAB zou de banken BNP Paribas en JPMorgan Chase hebben benaderd voor hulp en advies met betrekking tot de beursplannen.

