AEX weerstaat virus en tik Shell

Amsterdam

De AEX sloot 0,5% hoger op 592,4 punten. De AMX steeg 0,5% naar 915,6 punten.

De overige Europese beurzen wonnen ook terrein, na vrijdag op het laagste niveau van dit jaar te zijn gesloten. De Britse FTSE steeg 0,6%. De Franse CAC 40 en Duitse DAX klommen 0,5%.

Na ruim een week dicht te zijn geweest vanwege Chinees nieuwjaar, kelderde de beursgraadmeter in Shanghai vanochtend 7,7% vanwege de vrees dat het coronavirus de economie sterk gaat schaden.

De Amerikaanse beurzen zijn duidelijk hoger van start gegaan. Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 0,8% gewonnen en de Nasdaq-index 1,3%.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities constateert een afwachtende houding bij beleggers in Europa. „Het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog altijd snel en de vraag is wanneer het tempo gaat afnemen. Het vertrouwen in China staat sterk onder druk en bedrijven blijven er langer dicht dan eerder gedacht. Maar de economie zou na een forse terugval weer stevig kunnen opveren, zeker als de Chinese overheid met verdere stimuleringsmaatregelen komt.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) betwijfelt of de aandelenmarkten de bodem al bereikt hebben. „De economische effecten van het coronavirus zullen veel erger zijn dan bij SARS in 2003. De Chinese economie is veel groter dan destijds en het sluiten van zijn grenzen en fabrieken heeft grote gevolgen voor wereldwijde productieketens. De meeste regio’s zijn van plan volgende week weer open te gaan. Maar ik houd rekening met een verdere vertraging, omdat het aantal besmettingen nog altijd sterk stijgt. De economische impact kan daardoor veel groter zijn dan nu in het algemeen wordt aangenomen.”

Van Schie maant ook vanwege de Amerikaanse voorverkiezing in de staat Iowa vanavond tot voorzichtigheid. „Bernie Sanders zou de gematigdere Joe Biden wel eens kunnen verslaan. De markt gaat dan het risico inprijzen dat een linkse kandidaat Trump gaat verslaan in de presidentsverkiezingen. Nu is de perceptie nog dat Trump vermoedelijk herkozen wordt, maar recente peilingen wijzen anders uit. In het verleden presteerden financiële markten vaak beter onder een democraat, maar dat zal bij Sanders anders zijn. Hij wil het beleid van Trump terugdraaien, door onder meer de belastingen weer te verhogen.”

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING is duidelijk optimistischer. „De snelheid van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus lijkt af te vlakken, waardoor de ergste angst kan afnemen. Ervan uitgaande dat het dagelijks leven in China geleidelijk weer op gang komt, is na een economische zwak eerste kwartaal sterk herstel mogelijk dankzij een inhaalvraag. De verwachting bij ING is dat de Chinese economie in het gehele jaar met ruim 5% zal groeien (tegen 6% vorig jaar, red.). Wij blijven ook positief op aandelen omdat centrale banken op het punt staan met extra stimuleringsmaatregelen te komen.”

In de AEX was biotechnologieconcern Galapagos de grootste stijger met een plus van 3,5%. Zijn Amerikaanse partner heeft een medicijn ontwikkeld dat patiënten met het coronavirus mogelijk kan helpen.

Adyen werd 2,6% meer waard. De Nederlandse betalingsdienstverlener krijgt een sterkere Franse concurrent. Worldline koopt namelijk zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico voor €7,8 miljard.

Philips won 1,4%. Vorige week had het zorgtechnologiebedrijf het nog zwaar vanwege tegenvallende kwartaalcijfers.

Royal Dutch Shell ging 2,5% onderuit, onder invloed van de verdere terugval van de olieprijzen. De beurszwaargewicht leverde vorige week al 8% in onder invloed van tegenvallende kwartaalcijfers. Schutte meent dat er inmiddels een instapmoment is ontstaan. „Het tempo van de aandeleninkoop gaat bij Shell mogelijk omlaag, maar ik ben niet zo bang voor een dividendverlaging. Bij de huidige koers ligt het dividendrendement op ruim 7%.”

KPN leverde 0,5% in. Het telecombedrijf moet de tarieven voor het overzetten van telefoonnummers met terugwerkende kracht aanpassen, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

In de AMX blonk Signify met een winst van 4,2% uit. De verlichtingsfabrikant zat vrijdag ook al flink in de lift dankzij meevallende kwartaalresultaten. Logistiek dienstverlener WDP en flitshandelaar Flow Traders eindigden met minnen van 2,7% respectievelijk 2,1% onderaan.

Het lokaal genoteerde aandeel Curetis won 16,3%. De specialist in moleculaire diagnoses zit sinds vorige week stevig in de lift, na de mededeling met zijn Chinese partner nieuwe testen voor het coronavirus beschikbaar te maken in Europa.

SnowWorld maakte een afdaling van 5%. Oprichter Koos Hendriks heeft zijn belang in de uitbater van skihallen bijna volledig afgebouwd.

Op het gebied van beursgangen meldde persbureau Bloomberg dat koffie- en theefabrikant Jacobs Douwe Egberts mogelijk al in de eerste helft van dit jaar terugkeert naar de beurs in Amsterdam. Eigenaar JAB zou de banken BNP Paribas en JPMorgan Chase hebben benaderd voor hulp en advies met betrekking tot de beursplannen.

