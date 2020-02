AEX wint ondanks Shell en virus

Om half één stond de AEX 0,2% hoger op 590,8 punten. De AMX steeg 0,3% naar 913,6 punten.

De overige Europese beurzen wonnen ook terrein, na vrijdag op het laagste niveau van dit jaar te zijn gesloten. De Britse FTSE, Franse CAC 40 en Duitse DAX wonnen 0,4%, 0,3% en 0,2%.

Na ruim een week dicht te zijn geweest vanwege Chinees nieuwjaar, kelderde de beursgraadmeter in Shanghai vanochtend 7,7% vanwege de vrees dat het coronavirus de economie sterk gaat schaden.

De indexfutures wezen op een 0,3% tot 0,5% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities constateert een afwachtende houding bij beleggers in Europa. „Het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog altijd snel en de vraag is wanneer het tempo gaat afnemen. Het vertrouwen in China staat sterk onder druk en bedrijven blijven er langer dicht dan eerder gedacht. Maar de economie zou na een forse terugval weer stevig kunnen opveren, zeker als de Chinese overheid met verdere stimuleringsmaatregelen komt.”

Schutte kijkt eveneens uit naar de komende kwartaalrapportages en dan vooral naar de prognoses. „Ik ben benieuwd welke impact bedrijven door het coronavirus verwachten op hun Chinese operaties.”

In de AEX was biotechnologieconcern Galapagos de grootste stijger met een plus van 2,5%.

Techinvesteerder Prosus won 1,9%.

Adyen werd 1% meer waard. De Nederlandse betalingsdienstverlener krijgt een sterkere Franse concurrent. Worldline koopt namelijk zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico voor €7,8 miljard.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell was met een min van 1,4% de grootste daler, na vorige week al 8% te hebben ingeleverd onder invloed van tegenvallende kwartaalcijfers. Schutte meent dat er inmiddels een instapmoment is ontstaan. „Het tempo van de aandeleninkoop gaat bij Shell mogelijk omlaag, maar ik ben niet zo bang voor een dividendverlaging. Bij de huidige koers ligt het dividendrendement op ruim 7%.”

KPN leverde 0,3% in. Het telecombedrijf moet de tarieven voor het overzetten van telefoonnummers met terugwerkende kracht aanpassen, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

In de AMX werden de winnaars aangevoerd door Signify met een winst van 3,3%. De verlichtingsfabrikant zat vrijdag ook al flink in de lift dankzij positieve kwartaalresultaten. Ingenieurskantoor Arcadis stond met een min van 3% onderaan.

Het lokaal genoteerde aandeel SnowWorld maakte een afdaling van 1,9%. Oprichter Koos Hendriks heeft zijn belang in de uitbater van skihallen bijna volledig afgebouwd.

Op het gebied van beursgangen meldde persbureau Bloomberg dat koffie- en theefabrikant Jacobs Douwe Egberts mogelijk al in de eerste helft van dit jaar terugkeert naar de beurs in Amsterdam. Eigenaar JAB zou de banken BNP Paribas en JPMorgan Chase hebben benaderd voor hulp en advies met betrekking tot de beursplannen.

