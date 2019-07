'AEX begint hoger aan nieuwe beursmaand'

De Amerikaanse president Donald Trump liet na zijn gesprek met de Chinese leider Xi Jinping op de G20-top in het Japanse Osaka weten dat de gesprekken weer op schema liggen. Trump beloofde geen nieuwe importtarieven op Chinese producten meer in te voeren. Ook hief de Amerikaanse president de blokkade van de Chinese telecomreus Huawei voorlopig op.

Aan het oliefront komen de leden van oliekartel OPEC en samenwerkende landen waaronder Rusland maandag en dinsdag bij elkaar in Wenen. Volgens de Saudische energieminister Khalid al-Falih zullen ze daar waarschijnlijk hun bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning met negen maanden verlengen tot maart 2020. Ook Rusland is voor een verlenging van de huidige afspraken.

Kiadis Pharma

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Kiadis Pharma. Het biotechnologiebedrijf rekent op vertraging voor het oordeel over zijn middel ATIR101 door het Europees medicijnagentschap EMA dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. Daardoor loopt de geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten in de Europese Unie vertraging op.

Ook ASM International staat in de schijnwerpers. De toeleverancier aan de chipindustrie krijgt 115 miljoen dollar van branchegenoot Kokusai Electric. Het bedrag is onderdeel van een schikking die een einde moet maken aan een conflict over patentinbreuk door de Japanners. Ook zijn afspraken gemaakt over gebruik van technologie van ASMI. Overigens zou Kokusai overgenomen worden door het Amerikaanse Applied Materials, aldus ingewijden.

PostNL

Esperite maakte zijn jaarresultaten bekend. Het stamcelbedrijf leed afgelopen jaar een flink verlies en zag de omzet dalen. De jaarcijfers werden met een flinke vertraging geleverd. Dat kwam onder meer omdat boekenonderzoek rond de mogelijke verkoop van onderdeel Cryo-Save aan de Poolse branchegenoot PBKM veel aandacht opeiste. PBKM trok zich recent volledig terug uit de deal.

Ook PostNL staat in het nieuws. FNV gaat de acties bij postbezorger door het hele land verder opvoeren. Volgens de vakbond zijn er afgelopen halfjaar aangekondigde werkonderbrekingen, stiptheidsacties en stakingen georganiseerd, maar weigert de directie terug te keren aan de cao-onderhandelingstafel. PostNL heeft buiten FNV om een slechte cao afgesproken en dat pikken de leden niet, aldus de bond.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1377 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 60,07 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer en werd verhandeld voor 66,56 dollar per vat.