Column: er komt geen herstel na het coronavirus

Ook toen er nog geen coronavirus was, stagneerde de wereldwijde economische groei al. Ⓒ AFP

0,0279 procent. Zo hoog was de economische groei in Duitsland in de laatste drie maanden van vorig jaar. Het goede nieuws is dat er groei is geweest. Het slechte nieuws is dat we ver achter de komma moeten gaan kijken om tot die conclusie te komen. Statistici ronden de groeicijfers af, wat betekent dat de grootste economie van de eurozone stagneerde.