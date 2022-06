Premium Het beste van De Telegraaf

DNB voorziet geen huizencrisis, wel aanhoudend hoge prijzen Analyse: ondanks afkoeling vangt starter bot op woningmarkt

In 2013 was de gemiddelde verkoopprijs van een huis ruim €213.000. In de maand april van dit jaar was die gemiddelde prijs opgelopen tot €429.000. Een verdubbeling in negen jaar tijd. Heel logisch dat menig huizenzoeker of huizenbezitter denkt: ’Als dat maar goed gaat’. De prijsstijging is de afgelopen tijd zo enorm geweest, dat lijkt haast een voorbode voor een huizencrisis. Zeker nu de oorlog in Oekraïne steeds merkbaarder gevolgen heeft voor onze economie.