Bram Moszkowicz persoonlijk failliet verklaard

De fiscus vroeg het faillissement van de flamboyante ex-strafpleiter aan omdat hij zich niet aan een betalingsregeling voor een oude belastingschuld zou hebben gehouden. Naast de Belastingdienst was ook ABN Amro schuldeiser in het faillissement. Maar met de bank had Moszkowicz nog vlak voor de behandeling van de faillissementsaanvraag, afgelopen dinsdag in Lelystad, een schikking getroffen. Dat mocht niet meer baten. Volgens Moszkowicz heeft de Nationale Ombudsman op zijn verzoek aan de Belastingdienst gevraagd de zaak niet door te zetten, maar dat zou door de fiscus zijn genegeerd.

„Ik ga in beroep”, luidt zijn eerste reactie, „En wat je niet dood maakt, maakt je sterker.”

Curator

Als gevolg van het faillissement mag de gewezen advocaat niet langer zelf over zijn geld en bezittingen beschikken. De rechtbank zal een curator aanstellen die het beheer van hem overneemt. Deze curator verkoopt eventuele bezittingen zoals huizen en auto’s en keert de opbrengst daarvan uit aan de Belastingdienst. De rechter-commissaris bepaalt vervolgens hoeveel geld Moszkowicz nog maandelijks van z’n inkomsten zelf mag overhouden.

In 2012 werd Bram Moszkowicz (59) als advocaat ’van het tableau’ geschrapt aangezien hij onder andere contante betalingen van cliënten zou hebben verzwegen en omdat zijn administratie een puinhoop was. Daarnaast hadden meerdere cliënten een klacht tegen hem als raadsman ingediend. In 2013 handhaafde het hof van discipline in hoger beroep zijn schorsing, waarmee hij op dat moment formeel advocaat-af was. Enkele jaren later gingen achtereenvolgens zijn Amsterdamse advocatenkantoor en zijn persoonlijke vennootschap Chatan bankroet.

Dramatisch

Nu volgt daarop zijn persoonlijke faillissement. En dat heeft voor Moszkowicz dramatische gevolgen, aangezien hij onlangs bij de orde van advocaten een herzieningsverzoek heeft ingediend om als advocaat terug te kunnen keren. Komende maand moet hij in verband daarmee weer voor het hof van discipline verschijnen. Maar als gevolg van het faillissement is de kans dat het hof hem weer toelaat als advocaat vrijwel uitgesloten.

De faillissementsaanvraag diende dinsdagmorgen voor de rechtbank Lelystad, zonder Bram. „Hij was bang dat er bij de ingang fotografen zouden wachten”, verklaart Moszkowicz’ raadsman Herman Loonstein. De Belastingdienst diende de aanvraag afgelopen maand in, enkele dagen nadat Moszkowicz bekend had gemaakt dat hij wil terugkeren als advocaat, zegt Loonstein.

Terugkeer

Hij noemt dat opmerkelijk. „Je zou toch zeggen dat de fiscus de terugkeer van mijn cliënt als advocaat zou toejuichen, aangezien hij dan makkelijker z’n belastingschuld kan betalen.” Tijdens de besloten zitting in Lelystad beweerde de Belastingdienst volgens Loonstein dat ze bij het aanvragen van het faillissement niet op de hoogte waren van de terugkeerplannen van Moszkowicz. „Maar dat is aantoonbaar onjuist. Daar heb ik schriftelijk bewijs voor”, zegt Loonstein, die zich bovendien verzette tegen het faillissement omdat er naast de belastingschuld geen steunvordering meer bestaat, gezien de schikking met ABN Amro. Voor het aanvragen van een faillissement zijn meerdere schuldeisers nodig.

Volgens de advocaat heeft zijn cliënt overigens inmiddels „een aanzienlijk deel” van zijn belastingschuld afgelost. Wel staat er nog een „substantieel bedrag” open. Loonstein wil niet zeggen hoeveel dat is.

Geheimhouding

De Belastingdienst kan niet ingaan op de zaak tegen Moskowicz. „Wij zijn gebonden aan geheimhouding, over individuele gevallen kunnen wij niks zeggen.” Op de suggestie van Loonstein dat de timing van de faillissementsaanvraag niet toevallig was, kan de voorlichter ook alleen in algemene zin reageren: „Voor we bij een faillissementsaanvraag komen, moeten we eerst een hele procedure doorlopen.”

Bram Moszkowicz bleef na z’n vertrek uit de advocatuur werkzaam in de juridische wereld en trad vaak op als deskundige bij RTL Boulevard. Ook deed hij als lijsttrekker van splinterpartij VNL (Voor Nederland) een poging om door te breken in de politiek. Dat werd geen succes. De partij schoof hem in 2016 aan de kant wegens gebrek aan ’toewijding voor de politiek’.

Sinds enkele jaren werkt Moszkowicz als juridisch adviseur op het advocatenkantoor van zijn vriendin Nienke Hoogervorst in Hilversum.

Advocaat Loonstein zegt in een reactie ’met spoed’ in hoger beroep te zullen gaan.