Transitieverlof van 24 weken in tien jaar, onbekend hoeveel mensen het betreft Cao NS op transgendertoer: transseksuelen mogen op verlof voor transitie

De spoorstakingen hebben geleid tot betere arbeidsvoorwaarden, inclusief transitieverlof voor transgenders. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - NS geeft zijn personeel in de nieuwe cao niet alleen een slordige tien procent meer loon, maar ook de mogelijkheid om aan transgender personeel verlof toe te kennen wanneer zij in transitie gaan. De spoorwegen zijn niet de eerste werkgever met een speciaal daarvoor in het leven geroepen verlof, maar met zo’n 19.000 werknemers voor zover bekend wel de grootste tot nu toe.