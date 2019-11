Anbo en vakcentrale uit elkaar

De Anbo en vakbond De Unie sloten zich twee jaar geleden samen met de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) aan bij de VCP, waarmee een beweging ontstond die bijna 300.000 mensen vertegenwoordigde. „We zijn dan in één klap groter dan het CNV en daarmee een serieuze partij en alternatief voor het kabinet”, zei Anbo-directeur Liane den Haan destijds.

Weerbarstig

Maar amper twee jaar later zijn de partijen tot de conclusie gekomen dat de samenwerking allesbehalve vruchtbaar is. „De Anbo sloot zich in juli 2017 aan bij de VCP om naast werk en inkomen ook zorg en wonen belangrijker te maken in de polder. Na goede gesprekken over de aansluiting, hebben we afgelopen jaar moeten vaststellen dat de werkelijkheid te weerbarstig is”, aldus een woordvoerder van de VCP.

„Het sociaal-economisch overleg is het domein van de werkgevers en werknemers en de beleidsdomeinen van de Anbo passen daar maar beperkt in. Daarom hebben we in goed overleg besloten dat de Anbo niet langer aangesloten zal zijn bij de VCP, maar wel op inhoud daar waar nodig en gewenst samen te blijven werken.”

Zetels

De VCP kan niet aangeven wat de gevolgen zijn voor de zetelverdeling in de SER. „Dat is nu nog niet bekend. Eind dit jaar zal de SER daarover advies uitbrengen aan de minister.”

Volgens de woordvoerder is de VCP ondanks het vertrek van de Anbo de afgelopen twee jaar alsnog gegroeid qua aantal leden. „Er hebben zich nieuwe clubs bij ons aangesloten.”